قطر تستقبل مئات السياح الإسرائيليين عقب المقاطعة العربية

طلال الضوي(صدى):

استقبلت قطر، الفترة الماضية، مئات السياح الإسرائيليين، عقب مقاطعة دول الرباعي العربي لها، في يونيو الماضي.

وأفاد أحد المرشدين السياحيين بإسرائيل، بأن قطر توفر مزارات سياحية رياضية للسياح الإسرائيليين، في رؤية الملاعب والاستادات التي تبنيها من أجل استضافة مونديال كاس العالم 2022 .

كما أكد المرشد السياحي، أن القطريين يستقبلون السياح بمنتهى الترحاب، مشيراً إلى قوة العلاقة بين إسرائيل والدوحة.