بالفيديو.. ابتسام تسكت لأم حلا الترك ” دنيا بطمة بنت بلادي ولا أحاربها “
علقت الفنانة ابتسام تسكت المغربية على سؤال إحدى المراسلات عبر برنامج تليفزيوني والخاص بعلاقتها بمني الساير والدة الفنانة الشابة حلا الترك ، وهل لها علاقة بالحرب الكلامية التي بينها وبين الفنانة المغربية دنيا بطمة زوجة والد حلا .
وقالت تسكت ” بالنسبة موضوع أٌم حلا الترك والفنانة دنيا بطمة .. فأم حلا من الأول وهي بتشجعني وتكتب لي كومنتات وهيك .. وأنا برد عليها وبشكرها وبقدر تشجيعها لي .. لكن لو كان الموضوع مثل ما أنتي حكيتيلي وأنه خاص بدينا بطمة وضرب بها فلو كانت القضية من أي وحدة فلا أرضاها على بنت بلادي دنيا بطمة .
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