إغلاق محلين وإنذار 3 محال مخالفة بالحدود الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بوكالة الخدمات (رقابة الأسواق) اليوم الأربعاء، محلين تجاريين بعرعر لمخالفتهما للأنظمة البلدية، وأنذرت ثلاث محال تجارية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية عبدالعزيز عبدي العنزي أن الأمانة قامت بعمل جولة رقابية على المحلات التجارية بعرعر, وأسفرت عن إغلاق محلين تجاريين مخالفين للأنظمة البلدية، كما تم أنذر ثلاثة محال تجارية لمراجعة الأمانة لتطبيق الغرامات والجزاءات.

وأكد العنزي أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفِي حال عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات البلدية المترتبة عليهم، مشيراً إلى أن الرقابة مستمرة على المحلات التجارية.