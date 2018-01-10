أمير جازان بالنيابة يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشثري

تركي السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم , مستشار الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير محمد بن عبدالعزيز بمعالي الشيخ الشتري والوفد المرافق, متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة والمهام الموكلة لهم.

وأكد سمو أمير جازان بالنيابة أهمية تنفيذ البرامج والمحاضرات الدعوية والتوعوية التي ينفذها اصحاب الفضيلة العلماء للمناطق بما يسهم في حماية الوطن والمواطن والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمن بلاد الحرمين الشريفين والنيل من استقرارها وأمنها , مبينا أن الجميع يقف صفاً واحداً مع القيادة الحكيمة – حفظها الله – تحت راية التوحيد ونصرة الدين في مختلف بقاع المعمورة.

من جانبه عبر فضيلة الشيخ الشثري عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة بالنيابة, منوهاً بمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه المستمرة لخدمة منطقة جازان ومواصلة العمل التنموي والتطويري للمنطقة في مختلف المجالات.