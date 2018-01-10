اليوم .. انطلاق الجولة 16 من دوري الأمير فيصل للمحترفين
تنطلق اليوم الأربعاء، الجولة الـ 16 من دوري الأمير فيصل بن فهد للمحترفين.
ويلتقي الفريق الوطني مع العروبة على ملعب مدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضية، في تمام الساعة 3:55 عصرا، بتحكيم عبدالله النحيت بمساعدة كلا من على القرني وعيسى الخيبري ومشاري العسيري.
ويلتقي كلا من النجوم والشعلة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في الساعة 3:5 عصرا. ويحكم المباراة شكري الحنفوش ويساعده حسن النحيت وإبراهيم الدخيل وخالد صلوي.
بينما يلتقي فريقي الكوكب وهجر على ملعب الشعلة في تمام الساعة 3:20 مساء. ويدير اللقاء الحكم خالد الطريس، ويساعده هشام الرفاعي وماجد الشهري وقاسم حسين.
اترك تعليقاً