اليوم .. انطلاق الجولة 16 من دوري الأمير فيصل للمحترفين

نواف السالم(صدى):

تنطلق اليوم الأربعاء، الجولة الـ 16 من دوري الأمير فيصل بن فهد للمحترفين.

ويلتقي الفريق الوطني مع العروبة على ملعب مدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضية، في تمام الساعة 3:55 عصرا، بتحكيم عبدالله النحيت بمساعدة كلا من على القرني وعيسى الخيبري ومشاري العسيري.

ويلتقي كلا من النجوم والشعلة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في الساعة 3:5 عصرا. ويحكم المباراة شكري الحنفوش ويساعده حسن النحيت وإبراهيم الدخيل وخالد صلوي.

بينما يلتقي فريقي الكوكب وهجر على ملعب الشعلة في تمام الساعة 3:20 مساء. ويدير اللقاء الحكم خالد الطريس، ويساعده هشام الرفاعي وماجد الشهري وقاسم حسين.