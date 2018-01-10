كلنا أمن: اختراق حسابات التواصل الاجتماعي جريمة تقنية يمكن الإبلاغ عنها

عادل الحربي (صدى):

أكد الحساب الرسمي لتطبيق ” كلنا أمن ” على موقع ” تويتر ” ، أن اختراق حسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني يعتبر جريمة تقنية لابد من التبليغ عنها.

وأوضح الحساب، أن خطوات إرسال بلاغ عبر التطبيق، وهي اختيار الجهة الخاصة ببلاغات الجرائم المعلوماتية وهي الدوريات الأمنية، ثم كتابة الملاحظات الخاصة حول البلاغ في قائمة الملاحظات التي ستظهر، وبعدها يتم رفع صورة مصورة للبلاغ الخاص بالجرائم المعلوماتية، والخطوة الاخيرة هي إرسال البلاغ للقسم المختص.

وكان التطبيق، قد أكد كل أنه يتعامل مع كافة البلاغات بمنتهى الجدية والسرية، وعند ملاحظة وجود بلاغات كيدية سيتم مساءلة أصحابها حسب القانون.