نجاح زراعة قلب صناعي لثلاثيني بمدينة الملك عبدالله الطبية

نايف السالم(صدى):

نجح مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إجراء ثاني عملية زراعة قلب صناعي في منطقة مكة المكرمة لشاب سعودي ثلاثيني كان يعاني من ضعف شديدبعضلة القلب ,حيث أجريت العملية بواسطة فريق جراحة القلب المتكامل بإشراف فريق طبي يشمل نخبة من إستشاري القلب من مختلف التخصصات , بالإضافة إلى فريق جراحة القلب وهو مايطلق عليه HEART TEAM.

وكان المريض يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب مما تسبب في إعاقته عن القيام بالأعمال اليومية الروتينية , وقد تطورت حالته إلى عدم القدرة على العمل وإعالة أسرته وتسببتفي الدخول المتكرر إلى المستشفيات بسبب الفشل المتكرر في عضلة القلب وتجمع السوائل بالرئتين خلال السنوات الأخيرة قبل الزراعة.

وقد واجه الفريق الطبي بعض المعضلات الطبية خلال التحضير للزراعة التي تم حلها بشكل علمي وخطوات مدروسة بالتعاون مع الأقسام والتخصصات الطبية المساندة بالمستشفى , حيث تم إجراء العملية بنجاح والتأكد من شفاء الحالة بحمد من الله وفضله.

كما قام الفريق بتدريب وتأهيل المريض بعد العملية على كيفية التعامل والتعايش مع الجهاز أثناء ممارسة حياته الإعتيادية مثل الإستحمام وغيره , وبفضل من الله خرج المريض من المدينة الطبية وهو يتمتع بكامل الصحة والعافية.