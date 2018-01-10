القبض على 48 متسولا بخميس مشيط

أبها(صدى):

نجحت قوات التحريات والبحث بشرطة محافظة خميس مشيط بعسير، خلال الحملات الأمنية لـ ” وطن بلا مخالف ” ، بإشراف من شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، في القبض على 48 متسولا يسكنون فندقين بالمحافظة، بينهم نساء وأطفال مجهولي الهوية، واتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة اتجاههم وإحالتهم لجهة الاختصاص .

وشدد الرائد زيد بن محمد الدباش المتحدث الإعلامي باسم شرطة عسير، على أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة، وعدم نقل أو تشغيل مخالفي أنظمة العمل والإقامة أو التعامل معهم .