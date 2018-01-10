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ماليزيا: 70 مليون دولار مقابل العثور على حطام طائرة مفقودة

ماليزيا: 70 مليون دولار مقابل العثور على حطام طائرة مفقودة
كوالالمبور(صدى):

أكدت ماليزيا أنها على أتم الاستعداد لدفع مبلغ 70 مليون دولار، لشركة ” أوشن إنفينيتي ” الأمريكية، مقابل العثور على حطام طائرة الركاب المفقودة ” الرحلة 370 ” ، أو الصندوقين الأسودين في غضون 3 أشهر.

وأعلن ليو تيونغ لاي، وزير النقل، وجود فرصة بنسبة 85% للعثور على الحطام في مربع جديد تبلغ مساحته 25 ألف كيلو متر.

ويعود اختفاء الطائرة إلى 8 مارس عام 2014 خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، وكان على متنها 239 شخصا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1164 ] نشر منذ 2 ساعتين

من حيث المبدأ الصندوقين الأسودين للطائرة لايمكن العثور عليهم حاليا نهائيا حيث ان البطاريات التى تعطى أشارات بمكان الصندوقين الأسودين من المفترض انهما تعطلا منذ زمن ” اختفاء وفقدان الطائرة يعود إلى 8 مارس عام 2014 !! وبطاريات الصندوقين الأسودين يعملان لمدة شهر فقط “ويبلغ عمر البطارية التي تغذي الصندوق الأسود في الطائرة ثلاثين يوما فقط” . التركيز سوف يكون على العثور على حطام الطائرة حيث لافائدة من البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة .

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