ماليزيا: 70 مليون دولار مقابل العثور على حطام طائرة مفقودة

كوالالمبور(صدى):

أكدت ماليزيا أنها على أتم الاستعداد لدفع مبلغ 70 مليون دولار، لشركة ” أوشن إنفينيتي ” الأمريكية، مقابل العثور على حطام طائرة الركاب المفقودة ” الرحلة 370 ” ، أو الصندوقين الأسودين في غضون 3 أشهر.

وأعلن ليو تيونغ لاي، وزير النقل، وجود فرصة بنسبة 85% للعثور على الحطام في مربع جديد تبلغ مساحته 25 ألف كيلو متر.

ويعود اختفاء الطائرة إلى 8 مارس عام 2014 خلال رحلة من كوالالمبور إلى بكين، وكان على متنها 239 شخصا.