بالصور.. ” البلدية والمجلس البلدي ” يطلقون مبادرة ” شارك قلوة بإبداعك “

احمد الزهراني (صدى):

برعاية محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن زايد الحربي ستنطلق عصر اليوم الأربعاء مبادرة بلدية محافظة قلوة والمجلس البلدي ( شارك قلوة بإبداعك ) وذلك بمنتزه الفرشة بالشراكة مع كلية العلوم والآداب ومكتب التعليم ولجنة التنمية الاجتماعية وعدد من رجال الأعمال حيث تم تجهيز مواقع مخصصة بالمنتزة مع توفير طاولات وكراسي تسلم مجاناً لكل من اعتمد في هذه المبادرة بحيث يقوم بعرض وتسويق ما لديه من إبداع عليها خلال فترة المهرجان الشتوي.

وسيتم تقييم أفضل طاولة من حيث التجهيز والمعروضات في يوم انطلاق المبادرة مع تقديم هدايا للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى

وسوف يتم نهاية كل أسبوع تقييم لأفضل المنتوجات المعروضة مع تقديم الهدايا.

كما سيتم افتتاح ممر الفن ومعرض الإدارات الحكومية والتراث والتوجيهي وشاشة الخير وركن الاستشارات الطبية.

من جانبه أوضح المهندس عوض بن ملفي القحطاني أن هذه المبادرة تعد ضمن عدة مبادرات تقوم بلدية قلوة والمجلس البلدي بتنفيذها مبيناً بأن أبرز أهدافها تتلخص في دعم المستهدفين من المبادرة وذلك بإبراز ابداعاتهم للمجتمع وتسويق منتجاتهم الحرفية وكذلك تعزيز قيمة الإبداع واستثمار المواهب في كل المجالات إضافة إلى إظهار جدران المدينة الحائطية بشكل جمالي وجاذب و إبراز المبدعين لمواهبهم من خلال الرسم والفن التشكيلي مضيفاً القحطاني بأن هذه المبادرة هي مبادرة مجتمعية تبرز المواهب والإبداع في مجلات الرسم والفن التشكيلي والاعمال الحرفية والأسر المنتجة والتصوير الفوتوغرافي فالموهوبون والمبدعون في تلك المجالات هم بكل تأكيد الفئة المستهدفة والمستفيدة من المبادرة.

كما أن بلدية المحافظة أنهت كآفة استعدادتها لاستقبال الزوار وذلك من خلال تهيئتها للمنتزهات والحدائق والساحات الشعبية وساحات الشباب وتزيين الميادين والشوارع الرئيسية تجهبز شاشات عرض في كل من مسرح الفرشة المفتوح وملعب القرى والبوابة الرئيسية بالمحافظة كما هيأت موقع الاحتفال إضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية على المطاعم والمراكز التجارية.

ممر الفن:

وأضاف القحطاني بأن البلدية أنشأت ممر الفن وهو عبارة عن ممر مشاه بطول 500م وتم تكسيته بعقود من الورد على شكل أقواس بطول 14م لكل عقدة بعدد 120 عقد أو قوس مع إدخال مظلات ملونة وتيوبات إنارة مع أرضية مطاطية ملونة وضع في جنبات الممر إبداع التشكليين والمصورين والأسر المنتجة والحرفيين والمشغولات للجنسين رجال ونساء.

وأضاف مدير مكتب التعليم بمحافظة قلوة الأستاذ محمد بن سعيد الزهراني بأن تم إنهاء كآفة الاستعدادات النهائية لانطلاق هذه المبادرة والتي قدمتها البلدية والمجلس البلدية ويأتي التعليم شريكاً فيها برعاية من محافظ قلوة حيث يشارك الزملاء مشرف التربية الفنية الأستاذ عبدالرحمن العيدان وزملاءه المبدعين معلمي التربية الفنية وكان لهم لمسات إبداعية في الزخرفة والتلوين واكساب المكان جمالاً وإزالة التشوهات البصرية وسيكون لمشاركة الزوار لمسة وإضافة جميلة في المشاركة مقدماً شكره لمحافظ قلوة ولرئيس بلدية المحافظة ولرئيس المجلس البلدي ولمشرف ومعلمي التربية الفنية وللمسؤول عن التنشيط السياحي بالمحافطة الأستاذ عبدالكريم الزهراني ولكل من أسهم في هذا العمل المميز من منسوبي البلدية والتعليم ولكل من شاركهم.

ومن جانبه أشاد رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة قلوة الأستاذ علي محمد العويفي بممر الفن وبمبادرة “شارك قلوة بإبداعك والتي تستهدف زوار وأهالي المحافظة مؤكداً نجاحها من خلال التفاعل الغير مستغرب من المجتمع في المشاركة إضافة إلى دعم رجال الأعمال والمبادرة من الجهات المشاركة التعليم وكلية العلوم والآداب ولجنة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات في تفعيل هذه المبادرة والتي ستسهم في خلق جو من المنافسة الجمالية للمكان وللمحافظة بشكل عام.

وقدم العويفي شكره لمحافظ قلوة ولرئيس ومنسوبي البلدية وعميد كلية العلوم والآداب وأعضاء هيئة التدريس ولمدير ومنسوبي مكتب التعليم ولجنة التنمية الاجتماعية وفرقة تهامة للفنون الشعبية ولكآفة الجهات المشاركة بمهرجان الربيع في مختلف المجالات.