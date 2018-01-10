تجاهل المستخدمين لميزة ” الخرائط ” .. وسناب شات تفشل في مقصدها

نورة الشهري(صدى):

باءت الخاصية الجديدة التي أطلقها التطبيق الإلكتروني ” سناب شات ” التي تخص الخرائط، بالفشل، حيث كان من المفترض أن تساعد المستخدمين على تتبع أماكن تواجد أصدقائهم، ليجد التطبيق تجاهل كبير من الجماهير.

وأخفقت الخاصية في إقناع رواد منصة التواصل الاجتماعي بأهميتها، وفقدت التفاعل والشعبية بشكل حاد، خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت صحيفة ” ديلي بيست ” استنادًا لوثائق داخلية: في سبتمبر/ أيلول الماضي كان 11% من قاعدة المستخدمين اليوميين لتطبيق ” سناب شات ” ، هم من يستعينون بأداة الخرائط في المنصة، وهو ما يعادل نحو 19 مليون مستخدم يوميًا.