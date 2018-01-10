الدولار يسجل أدنى مستوياته منذ 6 أسابيع أمام الين

واشنطن(صدى):

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية، وعلى رأسهم الين بعدما قلص المركزي الياباني أمس حجم مشترياته من السندات.

وسجل المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية تراجعًا مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى إلى 92.33 بنسبة 0.2%، منخفضًا من أعلى مستوياته في أسبوع والذي سجله أمس عند 92.36.

وانخفض الدولار مقابل الين الياباني إلى 111.86 بنسبة 0.7%، بعدما بلغ أدنى مستوى له منذ الأول من ديسمبر في وقت سابق عند 111.77.