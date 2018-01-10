قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من الخليل

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مواطنًا فلسطينيًا من بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل و ويكثف من دورياته على كافة مفارق وطرقات بلدات وقرى شرق قلقيلية.

وقالت مصادر أمنية في الخليل، إن قوات الاحتلال اعتقلت آل شحدة سليمان جبارين (40 عاما) بعد تفتيش منزله في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

من ناحية ثانية كثفت قوات الاحتلال اليوم من تواجدها العسكري على طول الطريق الذي يربط ما بين محافظتي قلقيلية ونابلس، ومن دورياتها على كافة مفارق وطرقات بلدات وقرى شرق قلقيلية.