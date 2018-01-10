موجة غضب بين أولياء الأمور بسبب مشكلات موقع ” نور ” للنتائج

علي القحطاني (صدى):

تعرض الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، لمشاكل عدة أثناء دخولهم على رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الاختبارات.

وتأتي تلك المشاكل نتيجة الضغط المتزايد على نظام نور الذي تسبب في عدم تفاعل الموقع وظهور رسائل غير مفهومة باللغة بالإنجليزية.

ويذكر أن موقع نظام نور للنتائج يعد إحدى خدمات وزارة التعليم للتسهيل على أولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال.