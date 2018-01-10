إدارة الرئيس ترامب تحظر التنقيب عن النفط قبالة سواحل فلوريدا

واشنطن(صدى):

قال وزير الداخلية الأمريكي رايان زينكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ولاية فلوريدا بعد مناشدة من حاكم الولاية.

وذكر زينكي في بيان ” أدعم موقف الحاكم بأن فلوريدا متميزة وتعتمد سواحلها بكثافة على السياحة كمحرك اقتصادي. ونتيجة لنقاش مع الحاكم (ريك) سكوت وإدارته أشطب فلوريدا من خطط أي منصات نفط وغاز جديدة ” .

وكانت إدارة ترامب اقترحت الأسبوع الماضي فتح جميع المناطق البحرية المواجهة للسواحل الأمريكية للتنقيب عن النفط والغاز في خطوة تهدف لتعزيز إنتاج الطاقة المحلي لكنها أثارت احتجاجات من الولايات الساحلية والمدافعين عن البيئة وقطاع السياحة.