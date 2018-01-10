رائد فضاء ازداد طوله بعد عودته من رحلة محطة الفضاء الدولية

متابعات(صدى):

أوضح رائد فضاء يدعى “نوريشيغي كاناي” يبلغ من العمر 41 عام، أن طوله ازداد بمعدل تسعة سنتيمترات بعد أن قضى ثلاثة أسابيع في محطة الفضاء الدولية التي تقع على بعد 400 كيلو متر فوق الأرض، في ظاهرة مرتبطة بالسفر إلى مناطق انعدام الجاذبية.

وقال على حسابه الرسمي على تويتر” قمنا بقياس أطوالنا بعد وصولنا ، لقد زاد بمعدل 9 سنتيمترات ” ، وأضاف مازحا لم أكبر بمثل هذا الشكل منذ كنت في المدرسة.

وتزيد أطوال رواد الفضاء بمقدار سنتيمترين إلى خمسة سنتيمترات أثناء رحلتهم خارج الأرض، بسبب انعدام الجاذبية وعند الوصول إلى الأرض تعود أطوالهم كما هي.