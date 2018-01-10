رائد فضاء ازداد طوله بعد عودته من رحلة محطة الفضاء الدولية
أوضح رائد فضاء يدعى “نوريشيغي كاناي” يبلغ من العمر 41 عام، أن طوله ازداد بمعدل تسعة سنتيمترات بعد أن قضى ثلاثة أسابيع في محطة الفضاء الدولية التي تقع على بعد 400 كيلو متر فوق الأرض، في ظاهرة مرتبطة بالسفر إلى مناطق انعدام الجاذبية.
وقال على حسابه الرسمي على تويتر” قمنا بقياس أطوالنا بعد وصولنا ، لقد زاد بمعدل 9 سنتيمترات ” ، وأضاف مازحا لم أكبر بمثل هذا الشكل منذ كنت في المدرسة.
وتزيد أطوال رواد الفضاء بمقدار سنتيمترين إلى خمسة سنتيمترات أثناء رحلتهم خارج الأرض، بسبب انعدام الجاذبية وعند الوصول إلى الأرض تعود أطوالهم كما هي.
جود[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 17 دقيقة
هههههههههههه حلو نبي نطووول
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 13 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه
خبر مزيف ” اعتذر رائد الفضاء الياباني نوريشيج كاناي، صباح الأربعاء عن “أخبار مزيفة” انتشرت في فترة سابقة وزعمت بأن قامته ازدادت بمقدار تسعة سنتيمترات.
جاء ذلك بعد أن كتب كاناي في تويتر تغريدة جاء فيها أن طوله ازداد بمقدار 9 سنتيمترات على الأقل خلال مدة ثلاثة أسابيع فقط وهو ما لم يحدث معه منذ أيام الدراسة في المدرسة.
وقال رائد الفضاء الياباني الموجود في المحطة الفضائية الدولية منذ ديسمبر: “كان ذلك مجرد خطأ في القياس، وهو ما جعلني موضوعا للجدل والنقاش. أرجو المعذرة والعفو على هذا الخبر المزيف. لا يوجد أي ألم في الظهر أو منطقة الفقرات القطنية. لقد اختفى الألم في الكتفين (من المعروف أن اليابانيين يشكون بشكل تقليدي من آلام في الكتفين بسبب العمل في وضعية الجلوس لفترة طويلة)”. وأعلن كاناي أنه لم يعد قلقا إزاء ما إذا كان سيستطيع لاحقا التمدد براحة في مقعده في المركبة الفضائية المأهولة “سويوز”.
وذكر رائد الفضاء أن الذي لفت نظره إلى احتمال وجود خطأ كان قائد المركبة رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف الذي شكك في دقة القياس وقال له: “نمت قامتك بمقدار 9 سم. هذا كثير جدا ومثير للشك”. وقال كاناي: “بعد ذلك قمت بقياس طولي من جديد وتبين أنه حوالي 182 سم أي فقط بزيادة 2 سم عما كان عليه على الأرض”.
وأشار إلى أنه خلال التواجد في ظروف انعدام الوزن، تنفتح وتتسع الفجوات بين العظام ولذلك يزداد طول الإنسان قليلا ويتسبب هذا ببعض الآلام في الظهر والمنطقة القطنية.
رااايق[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 11 دقيقة
سبحان الله ***
بنت النور[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههه