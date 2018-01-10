كيفية التخلص من الشعور بالنوم أثناء قيادة المركبة

برلين(صدى):

يعاني الكثير من قائدي المركبات من الشعور بالنوم أثناء القيادة، وقد يحدث أحيانا مما يتسبب في وقوع الحوادث، فيمكن لقائد السيارة التخلص من التعب والرغبة في النوم أثناء القيادة عن طريق أخذ غفوة قصيرة في أماكن الاستراحة على الطريق، كما يمكن ممارسة النشاط البدني، وبعض الحركات الرياضية .

وأكد خبير ألماني أن الدماغ خلال فترة الظلام تنتج هرمونات تعمل على استدعاء التعب وتعزز فرص النوم ، ويميل الشخص للنوم ويشعر بالتعب والإرهاق تحديدا في الشتاء .

وينصح الخبراء القادة بتناول مشروبات الطاقة، أو فتح النوافذ والاستماع إلى الراديو من الطرق التي تساعد على التيقظ والتغلب على النوم خلال فترة القيادة.