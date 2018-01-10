بالصور.. شرطة الرياض تطيح بتشكيلات عصابية امتهنت الاتجار بالبشر.. بينهم نساء

حمود العنزي (صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، تشكيلات متفرقة امتهنوا ” الاتجار بالبشر ” ، وإيواء الخادمات الهاربات واستغلالهن في جمع الأموال.

وبلغ عدد المقبوض عليهم خلال ال 24 ساعة الماضية، من بينهم 21 شخصا من جنسيات عدة بينهم نساء، مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، في مواقع مختلفة من العاصمة الرياض.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن المتهمين ضبطوا بحوزتهم خمور محلية الصنع وقطعة يُشتبه في أنها من مادة الحشيش المخدرة، ومبالغ نقدية قاربت 11500 ريال، ومن ثم جرى توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.