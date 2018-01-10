بعد قتل أخيه.. أحد أعضاء الباسيج يحرق وثائقه ويطالب زملائه بالانضمام للشعب

طهران(صدى):

قام أحد أعضاء قوة الباسيج الذراع الأيمن للنظام الإيراني، بحرق بطاقته العكسرية التابعة للباسيج، بعد أن تعرض أخيه للقتل من قبل نظام الملالي أثناء المظاهرات.

ونشر ” مصطفى ده باشي زاده ” فيديو أثناء حرقه لبطاقته العكسرية، مطالبًا جميع أفراد الباسيج بالإنشاق وإحراق وثائقهم العسكرية والانضمام إلى الشعب والوقوف مع مطالبه.

وقال ” مصطفى ” : ” لنتخلص من هذا النظام القمعي الظالم، النظام الدموي، النظام المستبد، النظام الذي لا يرحم ودعونا نتكاتف مع الشعب الحر ونسانده ” .