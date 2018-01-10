بعد قتل أخيه.. أحد أعضاء الباسيج يحرق وثائقه ويطالب زملائه بالانضمام للشعب
قام أحد أعضاء قوة الباسيج الذراع الأيمن للنظام الإيراني، بحرق بطاقته العكسرية التابعة للباسيج، بعد أن تعرض أخيه للقتل من قبل نظام الملالي أثناء المظاهرات.
ونشر ” مصطفى ده باشي زاده ” فيديو أثناء حرقه لبطاقته العكسرية، مطالبًا جميع أفراد الباسيج بالإنشاق وإحراق وثائقهم العسكرية والانضمام إلى الشعب والوقوف مع مطالبه.
وقال ” مصطفى ” : ” لنتخلص من هذا النظام القمعي الظالم، النظام الدموي، النظام المستبد، النظام الذي لا يرحم ودعونا نتكاتف مع الشعب الحر ونسانده ” .
🔴#عاجل_همسايه |#يحدث_الان_في_إيران .. #فيديو .. ماذا طلب عضو #الباسيج بعد انشقاقه وإحراق وثائقه العسكرية ؟ #همسايه #إيران_تنتفض #تظاهرات_سراسرى #مرگ_بر_خامنه_ای #IranianProtests #قيام_سرايرى #اعتراض_سراسرى #اعتصاب_سراسری #زندان_اوین pic.twitter.com/zL9yTV8cdE
— همسايه (@Hmsayh) January 9, 2018
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