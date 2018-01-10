5 وظائف شاغرة في عدد من التخصصات بجامعة الملك عبدالله

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتنقية المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، وظائف بحثية وهندسية وإدارية شاغرة في عدد من التخصصات؛ للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأكدت الجامعة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، منذ أمس الثلاثاء 9 يناير 2018م.

وأعلنت أن الوظائف المتوافرة لحملة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس، تحت المسميات التالية:

– قائد فريق توصيف المرحلة الصلبة: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الكيمياء، الهندسة الكيميائية، أو علوم المواد).

– باحث ما بعد الدكتوراه- معرفة التعدين: درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب، الهندسة الكهربائية)، أو المجالات ذات الصلة.

– باحث ما بعد الدكتوراه- الذكاء الاصطناعي: درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو المجالات ذات الصلة.

– قائد إدارة استمرارية الأعمال: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وناشدت المتقدمين الراغبين في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، إلى الدخول على الرابط التاليهنا