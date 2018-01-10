حفتر يسخر من سيف الإسلام القذافي ويصفه بـ ” المسكين “

طرابلس(صدى):

سخر قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، من فكرة ترشيح نجل الرئيس السابق معمر القذافي، في الانتخابات الرئاسية المقررة.

ووصف حفتر، سيف الإسلام القذافي، بالرجل المسكين، وأن بعض السذج – على حد تعبيره – لا يزالون يؤمنون به.

وقال حفتر أن تنظيم الانتخابات التشريعية في البلاد أولوية، بهدف منع المسؤولين الحاليين من كتابة الدستور بما يتوافق مع مصالحهم.

فبعد الإجماع على أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة الليبية الحالية، بدأت الأطراف المتصارعة تسارع لحجز مواقعها في هذا السباق .