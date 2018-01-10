بالفيديو .. استعداد الـ ” ريال ” لمباراة الإياب بنهائي كأس الملك اليوم
يلتقي اليوم الأربعاء، فريق ريال مدريد الإسباني، بنظيره ونومانسيا، ضمن منافسات نهائي كأس ملك إسبانيا.
ويعد هذا اللقاء هو مباراة الإياب، وتقام على ملعب سانتياغو برنابيو، في تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
🙌 مباراة الليلة 🙌
🆚 @cdnumancia
🏟 ملعب سانتياغو برنابيو
⏰ 23:30 بتوقيت مكة المكرمة
🏆 كأس الملك نهائيات 1/16 (الإياب)
#⃣ #RMCopa pic.twitter.com/2ITxDPigGW
— Real Madrid C.F. (@realmadridarab) 10 January 2018
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