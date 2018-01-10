بالفيديو .. استعداد الـ ” ريال ” لمباراة الإياب بنهائي كأس الملك اليوم

نواف السالم(صدى):

يلتقي اليوم الأربعاء، فريق ريال مدريد الإسباني، بنظيره ونومانسيا، ضمن منافسات نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويعد هذا اللقاء هو مباراة الإياب، وتقام على ملعب سانتياغو برنابيو، في تمام الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.