” الزعاق ” يعلن بدء الشبط ويكشف علامات دخوله

عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أن اليوم الأربعاء هو آخر أيام موسم المربعانية، مشيراً إلى بدء أول الشبط غداً الخميس ويستمر لمدة 26 يوماً.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” اليوم آخر المربعانية وغداً الخميس أول الشبط ومدته ستة وعشرون يوماً، وله نجمان هما النعايم والبلدة، ويعتبر امتداداً للشتاء الفعلي، وبانتهائه يبدأ البرد بالتراجع “.

وأضاف أن هناك عدة علامات للشبط يُستدل بها على دخوله، وهي: تحرك الرياح ذات الطابع المتذبذب، واحمرار وجه السماء في حال وجود السحب، و انبعاث البرودة من وجه السماء، وبرده مدمي لأنوف الأبل، مشيراً إلى أنه تسمى في الخليج ” برد البطين ” ؛ لأنهم يعتبرون المربعانية بداية البرد؛ أما البطين فهو شدة البرد.

وكشف الزعاق أن أول الشبط يشتد البرد في العراء؛ لا سيما في الصباح الباكر، وتكثر فيه هبوب الرياح المفاجئة، ويبدأ النهار يأخذ من الليل بشكل واضح وفي منتصف الشبط موسم برد الأزيرق، موضحاً أنه سُمّي بهذا لأن الأجسام تزرقّ من شدة البرد، وغالباً ما تكون السماء صافية زرقاء؛ بسبب تعرض المنطقة للمرتفعات.