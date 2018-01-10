الهلال يسعى لمصالحة الجماهير في ظل الغيابات.. والأهلي يترقب

ماجد محمد(صدى):

يسعى الهلال خلال مباراته القادمة أمام الاتحاد المقرر إقامتها السبت المقبل، إلى ايقاف نزيف النقاط، والتمسك بالصدارة.

ويخوض الهلال المباراة وهو يعاني من غياب لاعبيه نواف العابد، وسلمان الفرج، ولكن لا مفر للزعيم من العودة إلى أداؤه الجيد عبر بوابه الاتحاد مجددًا؛ لمصالحة الجماهير، بعد تحقيق نتائج مخيبة للأمال بالتعادل مع الاتفاق، والفيصلي.

وأشارت الاحصائيات المتعلقة بعدد أهداف الهلال خلال الدوري، إلى وجود مشكلة كبير في خط الهجوم حيث أحرز 28 هدفاً مقابل 38 للأهلي و32 للنصر و29 للفيصلي.

ويترقب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة ، والمنافس الأشرس للزعيم، تعثر غريمه خلال مواجهة الاتحاد؛ ليعود إلى الصدارة مجددا.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد35 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الخامس بفارق 12 نقطة عن الهلال.