مصادر يمنية: خلافات شديدة وانقسامات بين صفوف ” الحوثي “

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية، عن نشوب خلافات شديدة بين صفوف ميليشيات الحوثي، وحدوث انقسامات بينهم، وحالات تقهقر.

وأكدت مصادر واردة من جبهات الساحل الغربي، هروب مجاميع كبيرة من بين ميليشيا الحوثي، وحدوث كر وفر بينهم.

وأضافت المصادر، أنه تحركت 4 سيارات، وفريق وساطة من الميليشيات إلى القرى لأجل اقناعهم بالعودة بمقابل مادي، وعروض مغرية.