فلكية جدة : سماء المملكة تشهد فجر غدا اقتران القمر بالمريخ والمشتري

نايف السالم(صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد قبل شروق شمس الخميس 11 يناير، بعدة ساعات، وقوع هلال قمر نهاية الشهر .

وقال الحساب الرسمي للجمعية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تشهد سماء السعودية والمنطقة العربية ، قبل شروق شمس الخميس 11 يناير / كانون الثاني بعدة ساعات، وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقترن مع كوكبي المشتري والمريخ ،في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة باتجاه الافق الشرقي “.