فلكية جدة : سماء المملكة تشهد فجر غدا اقتران القمر بالمريخ والمشتري
أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد قبل شروق شمس الخميس 11 يناير، بعدة ساعات، وقوع هلال قمر نهاية الشهر .
وقال الحساب الرسمي للجمعية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تشهد سماء السعودية والمنطقة العربية ، قبل شروق شمس الخميس 11 يناير / كانون الثاني بعدة ساعات، وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقترن مع كوكبي المشتري والمريخ ،في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة باتجاه الافق الشرقي “.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2875 ] نشر منذ 44 دقيقة
بصراحة القمر 😊👍 غير