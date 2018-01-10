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    يناير

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فلكية جدة : سماء المملكة تشهد فجر غدا اقتران القمر بالمريخ والمشتري

فلكية جدة : سماء المملكة تشهد فجر غدا اقتران القمر بالمريخ والمشتري
نايف السالم(صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد قبل شروق شمس الخميس 11 يناير، بعدة ساعات، وقوع هلال قمر نهاية الشهر .
وقال الحساب الرسمي للجمعية عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تشهد سماء السعودية والمنطقة العربية ، قبل شروق شمس الخميس 11 يناير / كانون الثاني بعدة ساعات، وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقترن مع كوكبي المشتري والمريخ ،في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة باتجاه الافق الشرقي “.


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