زوجة في دعوى خلع ” زوجي بياكل اللحمة نية “

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية ، بدعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، مؤكدة ” زوجي يأكل اللحمة نيئة وبدمها وكاد يجبرني على أكلها مثله وعندما رفضت بدأ بضربي ” .

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أنه يوم زفافها اكتشفت أن زوجها يأكل اللحمة نيئة ، وتابعت: عندما طلب مني عدم طهي اللحمة، واعتقدت وقتها أنه يُفضل تسويتها بنفسه، ولكني فوجئت بعد الفرح أنه يأكلها نيئة؛ فشعرت وقتها بالاشمئزاز والخوف، وقال لي أنا بحب آكل ربع كيلو لحمة نيئة يوميًّا، ودارت بيننا مناقشةٌ وواجهته أن الإنسان الذي يأكل اللحمةَ نيئةً إنسان غير طبيعي، وكان رده “ أنا بحب اللحمة مش مستوية أنا حُر ” .

وتابعت الزوجة: تحدثت مع زوجي بأن يعرض نفسه على طبيب نفسي فرفض، وأنا فشلت في إقناعه بذلك، ولكن المشكلة بدأت عندما قام زوجي بإقناعي أن آكل معه اللحمة نيئة، فقلت له: “ أنت بتحكم عليّ بالموت، أنت قلت إنك حُر وأنا حرة أرفض ، فقال لي: “ يجب عليك طاعتي ، واعتدى علي بالضرب ، لهذا لجأت إلى محكمة الأسرة لتخلصني منه .