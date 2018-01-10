زوجة في دعوى خلع ” زوجي بياكل اللحمة نية “
تقدمت زوجة مصرية ، بدعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، مؤكدة ” زوجي يأكل اللحمة نيئة وبدمها وكاد يجبرني على أكلها مثله وعندما رفضت بدأ بضربي ” .
وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، أنه يوم زفافها اكتشفت أن زوجها يأكل اللحمة نيئة ، وتابعت: عندما طلب مني عدم طهي اللحمة، واعتقدت وقتها أنه يُفضل تسويتها بنفسه، ولكني فوجئت بعد الفرح أنه يأكلها نيئة؛ فشعرت وقتها بالاشمئزاز والخوف، وقال لي أنا بحب آكل ربع كيلو لحمة نيئة يوميًّا، ودارت بيننا مناقشةٌ وواجهته أن الإنسان الذي يأكل اللحمةَ نيئةً إنسان غير طبيعي، وكان رده “ أنا بحب اللحمة مش مستوية أنا حُر ” .
وتابعت الزوجة: تحدثت مع زوجي بأن يعرض نفسه على طبيب نفسي فرفض، وأنا فشلت في إقناعه بذلك، ولكن المشكلة بدأت عندما قام زوجي بإقناعي أن آكل معه اللحمة نيئة، فقلت له: “ أنت بتحكم عليّ بالموت، أنت قلت إنك حُر وأنا حرة أرفض ، فقال لي: “ يجب عليك طاعتي ، واعتدى علي بالضرب ، لهذا لجأت إلى محكمة الأسرة لتخلصني منه .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6074 ] نشر منذ 47 دقيقة
هذا لزوج المفترس
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2875 ] نشر منذ 41 دقيقة
طيري بجلدك 😊
والله دام اكل اللحم حي
غداً ياكلك وانتي حية 😊😊 خخخخخخخخخخخخخ
رااايق[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله *
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يمكن هذا زوج (مستئذب) زي اللي نشوفهم في أفلام الأكشن الأجنبية ههههههه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1998 ] نشر منذ 18 دقيقة
ماتنلام 😅😅
بنت النور[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 17 دقيقة
اعوذ بالله وش ذا 😰وبعد اخليه يشوف طبيب نفسي عنه ماتعالج ولا اقتنع هذا ماهو انسان والله انفذ بجلدي من اول يوم 😅زين فكرت تخلعه
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 10 دقائق
هههههههههههههه هذا الرجل لابد وأنه شاهد تقرير عن ماذا لو لم يتبق غذاء على الأرض سوى لحم البشر؟
بينت دراسة قام بها علماء من بريطانيا المدة الزمنية التي يستطيع البشر البقاء خلالها على قيد الحياة في حال اختفاء جميع مصادر المواد الغذائية وأكل أحدهم الآخر وكشفت نتائج الدراسة التي نشرت في “Journal of physics Special Topics” أن الناس باستطاعتهم العيش مدة 1149 يوما بعد اختفاء مصادر الغذاء.
وجاء في مقال المجلة: “يعيش في العالم حاليا 7.6 مليار نسمة وفكرنا بماذا سيحصل في حال اختفت المواد الغذائية تماما وبدأت أزمة عالمية وحسبنا كم من الوقت سيتمكن البشر من البقاء على قيد الحياة إذا كان الغذاء الوحيد لحم البشر”.