الحصيني: أجواء الرياض هي الأفضل بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أوضح عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، أن أجواء منطقة الرياض هي الأفضل من ناحية الصفاء، يليها على التوالي منطقة القصيم ، ثم الشرقية .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” اللهم لك الحمد ،الأجواء المتوقعة لأجازه الفصل الدراسي الأول للطلاب للعام ١٤٣٩هـ، أجواء منطقة الرياض هي الأفضل من ناحية صفاء الأجواء، يليها القصيم ثم الشرقية وحائل ، يليها منطقة مكة ثم المدينة فالجوف ثم الحدود الشمالية فتبوك والله أعلم “.