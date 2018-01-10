أمير جازان بالنيابة يستقبل المواطنين والمشايخ .. مساء اليوم

حامدالعمري(صدى):

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بقصر الإمارة مساء اليوم الأربعاء في تمام 7:00 مساء ، جموعاً من المواطنين من المشايخ والأعيان وأهالي المنطقة.

ويطلع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال ، على احتياجات ومطالب المواطنين ، والتي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية وبتوجيهات القيادة الحكيمة- حفظها الله- ، وذلك لتلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية.