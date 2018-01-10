أمير جازان بالنيابة يستقبل المواطنين والمشايخ .. مساء اليوم
يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بقصر الإمارة مساء اليوم الأربعاء في تمام 7:00 مساء ، جموعاً من المواطنين من المشايخ والأعيان وأهالي المنطقة.
ويطلع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال ، على احتياجات ومطالب المواطنين ، والتي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية وبتوجيهات القيادة الحكيمة- حفظها الله- ، وذلك لتلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2875 ] نشر منذ 53 دقيقة
حفظكم الله سمو الأمير