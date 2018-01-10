” القيمة المضافة ” بفاتورة ديسمبر.. وهيئة الاتصالات تنصف مشترك مزود خدمة الجوال

حمود العنزي(صدى):

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركة مختصة في خدمات الجوال، بإعادة مبلغ 20 ريالاً إلى أحد مشتركي مزود خدمة الجوال، أضيفت كضريبة قيمة مضافة على فاتورة شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح المشترك، أنه عندما اكتشف أن الفاتورة بها 20 ريالاً إضافية على المبلغ المقرر أن يدفعه، اعترض على مزود الخدمة، فيما برَر الموظف المختص له الأمر بأنها فاتورة شهر يناير وليست ديسمبر.

ولجأ المشترك، إلى الهيئة التي ألزمت الشركة بإعادة المبلغ له، حيث وصلت له رسالة نصّية من الهيئة؛ تؤكّد فيها إعادة المبلغ الذي أُخذ منه دون وجه حق.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 5%، بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري.