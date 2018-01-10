” الملالي ” يوثق نهايته بحملات الإعدام والاعتقال ضد المتظاهرين

طهران(صدى):

أكد المحلل السياسي سعد راشد، اليوم الأربعاء، أن سياسة النظام الإيراني ضد المتظاهرين وعمليات الإعدام والاعتقالات الواسعة التي يمارسها ستؤدي إلى المزيد من الاحتجاجات ضده.

وأوضح ” راشد ” أن مشاركة جميع أطياف الشعب الإيراني في المظاهرات أربكت نظام الملالي وساعدت في زيادة تخبط قراراته حيث لا يجد من يقف بجانبه، لافتًا إلى أن هذه المظاهرات أكدت للشعب مدى هشاشة حكم الملالي منذ عام 1979.

وأشار إلى أن نظام الملالي بدد أموال البلاد على دعم الجماعات الإرهابية وتنفيذ مشروعه التوسعي في المنطقة، وهو ما ادى إلى سوء الأحوال الاقتصادية للشعب ووصوله إلى ما تحت خط الفقر.