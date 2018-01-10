سياحة الباحة تمنح رخصة تشغيل فندق فئة نجمتين بالمنطقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

منحت الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الباحة، أمس , رخصة تشغيل فندق فئة نجمتين لأحد المستثمرين في مجال الإيواء السياحي بمدينة الباحة، وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي والمناطق الدكتور حمد بن محمد السماعيل.

وأوضح مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة زاهر بن محمد الشهري أن الترخيص منح للمستثمر بعد استيفائه للشروط والضوابط الخاصة بتشغيل الفنادق فئة نجمتين، التي تقرها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال الإيواء السياحي.

وأشار الشهري إلى أن منطقة الباحة تحتضن العديد من المواقع السياحية والتاريخية العريقة، التي تجعل منها وجهة سياحية مميزة بالمملكة، إضافة إلى اعتدال الطقس في فصل الصيف الأمر الذي يجذب المصطافين والزوار إلى المنطقة ويرفع نسبة الإشغال في قطاع الإيواء بها، مؤكداً حرص الهيئة العامة للسياحة والتراث على تقديم أفضل الخدمات السياحية للنزلاء عبر متابعة ورصد مستويات النظافة والخدمات وعدم المبالغة في الأسعار في جميع وحدات الإيواء السياحي بالمنطقة والمحافظات التابعة لها.