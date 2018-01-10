أب يطلق النار على ابنته متعمدا في حفل زفافها

فهمي محمد(صدى):

تحول عرس يمني إلى مأتم ، عقب إقدام والد العروس على إطلاق النار عليها ما أسفر عن إصابتها بطلق ناري ومصرع سيدة كانت بجوارها .

وأعلنت وسائل الاعلام اليمنية ، أن الحادث وقع بعد اصابة الأب بحالة من الغضب والاستياء من عريس ابنته الذي أصر على استمرار التجول بالسيارة في شوارع المدينة اليمنية لمدة أطول ، وهو ما رفضه والد العروس ، فقام باطلاق النار على السيارة التي تقل ابنته العروس ، ما أسفر عن اصابتها بطلق ناري ومصرع سيدة كانت بجوارها.