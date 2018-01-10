أب يطلق النار على ابنته متعمدا في حفل زفافها
تحول عرس يمني إلى مأتم ، عقب إقدام والد العروس على إطلاق النار عليها ما أسفر عن إصابتها بطلق ناري ومصرع سيدة كانت بجوارها .
وأعلنت وسائل الاعلام اليمنية ، أن الحادث وقع بعد اصابة الأب بحالة من الغضب والاستياء من عريس ابنته الذي أصر على استمرار التجول بالسيارة في شوارع المدينة اليمنية لمدة أطول ، وهو ما رفضه والد العروس ، فقام باطلاق النار على السيارة التي تقل ابنته العروس ، ما أسفر عن اصابتها بطلق ناري ومصرع سيدة كانت بجوارها.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1998 ] نشر منذ 31 دقيقة
وين تعليقك يارضاك والجنة
اليــــــمـــــــــامــــــه🕊[ عدد التعليقات: 11764 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يرحمها برحمته
وش هالاب الاهبل ناقص العقل
خالد المدخلي[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 28 دقيقة
سلام عليكم
خالد المدخلي[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 26 دقيقة
كن جد وش هذا الكلام مسوي الناس شوف انا معي سياره الناس في فقر في اليمن احترم أقل شي ابو العروس تفك يا خوان الكل يحترام ابو ه وعنمه ارجوكم عدم الازعاج
رااايق[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
بنت النور[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 14 دقيقة
طيب العريس مبسوط وفرحان واهي مره بالعمر ماهي متكرره لاحول ولاقوه الا بالله