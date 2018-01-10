نجل شقيق ” صالح ” يؤكد ثقته في الجيش اليمني

فهمي محمد(صدى):

أعلن العميد يحيى محمد صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، أن التحقيقات جارية لضبط المتهمين في قضية قتل عمه.

وأكد نجل شقيق ” صالح ” ، أنه لا يثق في القبائل وضد التيارات الدينية بكل أشكالها ومسمياتها، مشيرا أنه لا يعول على الميليشيات الإرهابية والقبائل والمشايخ.

وأشار نجل شقيق ” صالح ” إلى ثقته الكبيرة في جيش الشرعية اليمني، والأمن اليمني، وواثقا في وقفة الشعب اليمني ضد الإرهاب والوصول لمرتكبي الجرائم في حقهم وحق رئيسهم الراحل.