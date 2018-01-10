نجل شقيق ” صالح ” يؤكد ثقته في الجيش اليمني
أعلن العميد يحيى محمد صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، أن التحقيقات جارية لضبط المتهمين في قضية قتل عمه.
وأكد نجل شقيق ” صالح ” ، أنه لا يثق في القبائل وضد التيارات الدينية بكل أشكالها ومسمياتها، مشيرا أنه لا يعول على الميليشيات الإرهابية والقبائل والمشايخ.
وأشار نجل شقيق ” صالح ” إلى ثقته الكبيرة في جيش الشرعية اليمني، والأمن اليمني، وواثقا في وقفة الشعب اليمني ضد الإرهاب والوصول لمرتكبي الجرائم في حقهم وحق رئيسهم الراحل.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2875 ] نشر منذ 44 دقيقة
معنى كلامك فيه خيانه
تمت من بعض افراد القبائل
مثلما تم خيانة صدام حسين
وفتحت بغداد ابوابها دون طلقة رصاص
او مدفع وتم اغتيال الرئيس السابق علي صالح رحمه الله
تم بيعه ولكن قطر الإرهابية
هي من سهلت اغتياله ودلت ع تحركاته
حسبنا الله ونعم الوكيل
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1998 ] نشر منذ 27 دقيقة
مشكلتكم الخيانة والغدر ومع من يدفع