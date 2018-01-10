بالفيديو .. بكاء ” متعب ” أثناء المداخلة التليفونية لوالدته

ماجد محمد(صدى):

قبل انتقال اللاعب عماد متعب، المعار لنادي التعاون من الأهلي المصري، إلى الفريق، ظهر في لقاء إعلامي مع المذيع أحمد شوبير؛ للحديث عن خطته بالدوري السعودي.

وظهرت دموع متعب أثناء مداخلة تليفونية لوالدته، وهي تتمنى له النجاح والتفوق الدائم، ودعت له بأن ينصره الله على من عاداه.

كما تمنت أن ترى اللاعب في مباريات كأس العالم بصفوف المنتخب المصري. وبعد انتهاء المكالمة أكد متعب أنه بخير وتحدث عن فضل والدته وكرمها عليه هو وأخوته.

يذكر أن عماد متعب معار لنادي التعاون لمدة موسم واحد.