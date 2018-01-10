وظيفة شاغرة بجمعية حماية المستهلك

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية حماية المستهلك عن توفر وظيفة شاغرة تحمل مسمي ” مشرف الشؤون القانونية ” ، وتشترط أن يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية .

وقال الحساب الرسمي للجمعية اليوم الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” جمعية حماية المستهلك تعلن عن وجود وظيفة شاغرة بمسمى مشرف الشؤون القانونية، وفق الشروط المعلنة ” .

وأضاف: ” ترغب الجمعية بتوظيف مشرف للشؤون القانونية لديها وفق للشروط والمواصفات التالية، أن يكون سعودي الجنسية ، يحمل شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها ويفضل أصحاب الدراسات العليا، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال المحاماة، وإعداد وصياغة العقود والمذكرات القانونية ، وخبرة مناسبة في الجوانب القانونية والنظامية المتعلقة بحماية المستهلك وحقوقه في المملكة ” .

وأكد:” أن يكون المتقدم لديه مهارة في حل شكاوي المستهلكين ، ومهارة التواصل مع الآخرين، والقدرة على تحمل ضغوط العمل، مهارة استخدام الكمبيوتر وبرامج المايكروسوفت أوفيس”.