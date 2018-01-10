حقيقة انتقال ” إيكاردي ” إلى الريال والإطاحة بـ ” بنزيما “

ماجد محمد(صدى):

بعد تداول الأنباء حول اقتراب ريال مدريد من ضم نجم إنتر ميلان الأرجنتيني ماورو إيكاردي؛ ليكون بديلًا لكريم بنزيما، نفت مصادر إعلامية إيطالية انتقال اللاعب إلى الريال.

وأوضح مراسل شبكة “ سكاي سبورت ” الإيطالية، دي ماريزيو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه لا صحة لتلك الأنباء المتداولة حول انتقال اللاعب للريال، قائلًا: ” القائد سيستمر في إنتر ” .

وكانت مصادر كشفت أن ” إيكاردي ” أجرى الكشف الطبي بالفعل؛ للانضمام للريال، إلا أنه لم يتم إعلان موافقة إنتر ميلان على الانتقال الرسمي.