رئيس كوريا الجنوبية: نزع القدرات النووية للشمال هو الطريق إلى السلام

سول(صدى):

أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، اليوم الأربعاء، غداة أول محادثات رسمية بين الكوريتين منذ أكثر من عامين، أن نزع القدرات النووية للشمال هو ” الطريق إلى السلام وهو هدفنا ” .

وقال مون خلال مؤتمر صحافي ” علينا أن نواصل الجهود لإقامة أولمبياد السلام ” ، مضيفًا ” علينا أن نحل سلميًا المسألة النووية الكورية الشمالية ” .