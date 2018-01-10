رئيس كوريا الجنوبية: نزع القدرات النووية للشمال هو الطريق إلى السلام
أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، اليوم الأربعاء، غداة أول محادثات رسمية بين الكوريتين منذ أكثر من عامين، أن نزع القدرات النووية للشمال هو ” الطريق إلى السلام وهو هدفنا ” .
وقال مون خلال مؤتمر صحافي ” علينا أن نواصل الجهود لإقامة أولمبياد السلام ” ، مضيفًا ” علينا أن نحل سلميًا المسألة النووية الكورية الشمالية ” .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههههههههههههههههههه معالى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن
الطريق الى السلام فى شبة الجزيرة الكورية ليس فقط فى نزع القدرات النووية للشمال حتى يكون شعار ” الطريق إلى السلام وهو هدفكم ” ولكن فى تفكيك ورحيل كافة القواعد الامريكية على الاراضى الكورية الجنوبية وتفكيك ورحيل كافة القواعد الامريكية على الاراضى اليابانية لانهم مصدر عدم الاستقرار الوحيد بالمنطقة عند رحيل القواعد العسكرية الامريكية من المنطقة من “كوريا الجنوبية واليابان” عندها فقط يمكن ان تتخلى كوريا الشمالية عن الاسلحة النووية وتطويرها عندها فقط يمكن تطبيق شعار ” الطريق إلى السلام وهو هدفنا ” برحيل القواعد العسكرية الامريكية من المنطقة من “كوريا الجنوبية واليابان”.