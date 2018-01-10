بين لحظات اليأس والأمل.. أب يروي تفاصيل 17 دقيقة تحت الأنقاض بجدة

نايف السالم(صدى):

كشف رب الأسرة الذي انهار منزله في جدة صباح أمس الثلاثاء، وأنقذه الدفاع المدني، تفاصيل اللحظات العصيبة التي قضاها مع عائلته تحت الأنقاض.

وأكد المقيم محمد عبد الخالق ذو ال 48 عاما، أنه لم يكن يسمع تحت الأنقاض سوى صراخ زوجته وأطفاله، حيث أفقده الصريخ الوعي عن الدنيا لدقائق، ليعود إلى الوعي ويجد نفسه بين الركام عاجز عن الحركة تماما.

وأعرب عبد الخالق عن استرداد روحه حين سمع صوت آلياف الدفاع المدني، فدب الأمل لنفسه مرة أخرى بعدما تيقن أنها النهاية وأن الموت يقترب منه لامحالة.

وأشار أن رجال الدفاع المدني بدأوا التحدث معه؛ في محاولة لتهدئته، إلا أن أخرجوه من تحت الأنقاض هو وجميع أسرته.

وتمثلت المدة التي قضاها المقيم وأسرته تحت الأنقاض بمنزلهم في حي قويزة، حوالي 17 دقيقة قبل أن تنقذهم فرق الدفاع المدني.