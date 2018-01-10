إيمري: رغم الفترة السيئة التي يمر بها الريال إلا إننا سنواجه مباراة قوية

طلال الغامدي(صدى):

قال الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الفترة السيئة التي يمر بها نادي ريال مدريد الإسباني، أن جميع الفرق، ومن بينها ريال مدريد، تمر بفترات صعبة خلال الموسم، ولكننا بالتأكيد سنلعب أمام فريق قوي، ويمتلك خبرات كبيرة.

وأضاف: ” كما أن لديهم مدرب مثل زيدان الذي يمتلك خبرات كبيرة كلاعب، وأيضا كمدرب، وسينقل لهم الهدوء والثقة ” ، وتابع بأن عودة الويلزي غاريث بيل بعد شفائه من الإصابة ستدعم الريال قائلا : ” إنه لاعب هام بالنسبة لهم وسيساهم في منح الفريق دفعة قوية “.

يذكر أن سان جيرمان سيلتقي بالريال في فبراير المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.