الفهيد يوجه بصرف مكافآت لـ 271 متفوقا في التدريب التقني

عادل الحربي(صدى):

وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بصرف مكافأة التفوق العلمي لـ (271) متدرباً ومتدربة يمثلون المتفوقين والمتميزين في جميع الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية خلال الفصل التدريبي الأول لـ العام 1438/1439هـ، ممن انطبقت عليهم الضوابط والشروط.

حيث نال كل متفوق مبلغ مالي بواقع (2000) ريال لكل متدرب ومتدربة إضافة إلى شهادة تفوق، حيث تشترط المؤسسة للحصول على المكافأة تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن (4.75) من (5) حسب الدرجات المدخلة في نظام الوحدات التدريبية في نهاية الفصل، وأن يكون المرشح سعودياً، وألايكون المتدرب قد حُرِم أو رَسَب في أي مقرر تدريبي، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تأديبية مسجّلة في نظام الوحدات التدريبية، وألا يكون المتدرب موظفاً.

وتأتي هذه المكافأة كنوع من الحوافز للمتميزين الحاصلين على معدلات متفوقة؛ لتشجيعهم في استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية؛ حيث يتم حصر المتفوقين من قِبَل إدارة شؤون المتدربين بالمؤسسة في كل فصل تدريبي من كل عام في جميع الكليات والمعاهد التقنية للجنسين؛ لمنحهم مكافأة التفوق.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية؛ حيث يُعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تصميم تلك المناهج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية؛ وذلك لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.