انتشار المظاهرات بـ 20 مدينة تونسية.. وإلقاء مولوتوف على مدرسة يهودية

تونس(صدى):

وصلت احتجاجات الشعب التونسي على إجراءات التقشف، أمس الثلاثاء، إلى 12 مدينة أخرى منها سوسة والقصرين والحمامات، لتصبح عدد المدن المندلع فيها احتجاجات 20 مدينة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، حدوث بعض الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، بينما ألقى مجهولون زجاجات مولوتوف على مدرسة دينية يهودية في جزيرة جربة التونسية في محاولة لإحراقها، دون وقوع أي إصابات.

يذكر أن المحتجين أغلقوا الطرقات وأضرموا النيران في العاصمة، وتدخلت قوات حفظ النظام باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وكام مجلس النواب التونسي، قد أقر قانون المالية لسنة 2018 الذي يتضمن خفض عجز الميزانية إلى 4,9 بالمئة مقابل أكثر من 6 بالمئة في 2017 إلى جانب توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3 بالمئة، لكنه نص على زيادة الضرائب.