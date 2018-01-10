بالصور.. صيانة أعمدة الإنارة وتنظيف الشوارع بفيفاء

تركي السالم(صدى):

تمكنت بلدية محافظة فيفاء اليوم الأربعاء صيانة أعمدة الإنارة وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة إثر هطول الأمطار أمس.

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة جازان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” ، ” بلدية محافظة فيفاء تقوم بصيانة أعمدة الإنارة وبنزح تجمعات المياه وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة ، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس ” .

وأضاف:

” وتؤكد جاهزيتها خلال الأمطار عبر فريق طوارئ متكامل يعمل على مدار الساعة”.