بالصور.. صيانة أعمدة الإنارة وتنظيف الشوارع بفيفاء
تمكنت بلدية محافظة فيفاء اليوم الأربعاء صيانة أعمدة الإنارة وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة إثر هطول الأمطار أمس.
وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة جازان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر ” ، ” بلدية محافظة فيفاء تقوم بصيانة أعمدة الإنارة وبنزح تجمعات المياه وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة ، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس ” .
وأضاف:
” وتؤكد جاهزيتها خلال الأمطار عبر فريق طوارئ متكامل يعمل على مدار الساعة”.
اترك تعليقاً