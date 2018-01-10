حكم بسجن شاب عامين و 300 جلدة للتشهير بفتاة عبر التواصل الاجتماعي

نايف السالم(صدى):

تواصل وزارة العدل دورها التعريفي في نشر الثقافة العدلية وتوعية المواطنين والمقيمين بالأحكام القضائية، من خلال نشر مجموعة من الاحكام القضائية المنتقاه الصادرة عن المحاكم في المملكة.

وأكدت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه في حالة إثبات تهديد فتاة ونشر صورها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شخص ما، وثبت إدانة هذا الشخص، يتم تطبيق عليه العقوبة الواردة في المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأوضحت أنه يتم الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين والجلد 300 جلدة مفرقة، وتوقيع غرامة عليه بقيمة 10 آلاف ريال مع التوصية بإبعاده عن البلاد بعد قضاء محكوميته.