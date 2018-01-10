خربين يتلقى عرضا من الصين قيمته 45 مليون ريال

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إن نجم الهلال السوري عمر خربين، تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية، حيث بلغت قيمة العرض المقدم 45 مليون ريال، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وفي سياق أخر أكد الهلال غياب نواف العابد عن مواجهة الاتحاد المقرر إقامتها بعد غد في إطار الجولة الـ 17 من دوري المحترفين.

وكشفت الفحوصات الطبية إصابة ” العابد ” في العضلة الضامة، حيث تعرض لتلك الإصابة خلال لقاء الفريق أمام الاتفاق، كما تسببت البطاقات الصفراء في عدم مشاركة سلمان الفرج في المباراة.