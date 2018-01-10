انفجار بمستودع أسلحة لقوات النظام بمدينة اللاذقية السورية

دمشق(صدى):

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجاراَ ضخماَ حدث في مستودع أسلحة لقوات النظام السوري في الريف الشرقي لمدينة اللاذقية.

وفي سياق آخر، وصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، إلى سوريا أمس الثلاثاء، وتستمر زيارته حتى الجمعة المقبلة.

يذكر أن المهمة الأولى لمنسق الشؤون الإنسانية هي عقد لقاءات مع ممثلين عن الحكومة في دمشق، وبحث سبل كيفية تطوير عبور وإيصال المساعدات مع الأطراف الرئيسية المعنية.