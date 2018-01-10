بعد المطالبة بمحاكمة ” القحطاني ” ..السليمان: السلطات القطرية تستحق الإعدام

طلال الضوي(صدى):

علق الكاتب الصحفي خالد السليمان، على مطالبات قطر بمحاكمة دولية للمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، مؤكدًا أن ” القحطاني ” يُطير صوابهم ويُسقط أوراق توتهم الذابلة.

ووصف ” السليمان ” هذا المطلب بـ ” أسمج نكتة ” ، مشيرًا إلى أن السلطات القطرية وأدواتها الإعلامية لاتستحق المحاكمة فقط بل الإعدام بدون محاكمة على ما ارتكتبه من جرائم التآمر على أمن واستقرار جيرانها وإراقة دماء شعوب الوطن العربي بدعمهم للإرهاب.

وأكد أن التهم الموجهة لتغريدات القحطاني من التحريض وبث الكراهية والعنف ضد قطر، هي مسميات تهم قناة ” الجزيرة ” القطرية وملحقاتها من وسائل الإعلام التابعة لهم.

وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان القطرية طالب بمحاكمة دولية للمستشار بالديوان الملكي والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني؛ بسبب انتقاداته اللاذعة لسياسة السلطة القطرية.