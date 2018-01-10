” كين ” يشعر بالفخر لتفوقه على الثنائي ميسي ورونالدو

ماجد محمد(صدى):

أعرب المهاجم هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ، عن سعادته وفخره بتفوقه على الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في المنافسة على لقب هداف عام 2017.

وقال كين : ” بالنسبة لي، رونالدو و ميسي فعلوا أشياء لا تصدق في السنوات العشر الأخيرة، وسوف نتذكرهما باعتبارهما اثنين من الأفضل في التاريخ “.

وأضاف : ” تسجيل أهداف أكثر منهما يجعلني فخورا، هدفي هو القيام بذلك في كل عام، وليس مجرد رقم، في محاولة لكسب العديد من الألقاب مثلما فعلا “.

يذكر أن كين سجل 56 هدفا في العام الماضي مع ناديه والمنتخب، بينما سجل ميسي 54 هدفا ورونالدو 53 هدفا.