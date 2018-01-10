الذهب يتراجع بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

واشنطن(صدى):

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بفعل زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وموجة الصعود المستمرة في الأسهم مما نال من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1310.16 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع السعر 0.6 بالمئة أمس الثلاثاء في أكبر خسارة ليوم واحد في شهر.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1310.80 دولار للأقوية، اليوم. وسجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية أعلى مستوياتها في عشرة أشهر الثلاثاء بعد أن أدخل بنك اليابان المركزي تعديلا على برنامجه لشراء السندات. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1094.28 دولار للأوقية بعد أن سجل أمس، أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1111.40 دولار. بينما هبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.93 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة ليسجل 958.60 دولار للأوقية.