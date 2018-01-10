المواصفات تنصح بتحريك السيارة المتوقفة كل أسبوعين
أوضحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة اليوم الأربعاء، أنه يجب تحريك السيارة المتوقفة مرة كل أسبوعين على الأقل حتى يتم التأكد من ضبط ضغط الإطارات .
وقال الحساب الرسمي لهيئة المواصفات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” حرّك السيارة المتوقفة مرة كل أسبوعين على الأقل، وتأكد من ضبط ضغط الإطارات ” .
يجب الحرص على وزن أذرعه السيارة بشكل دوري أو عند اهتزاز المركبة أثناء القيادة، كما يجب التحقق من ضغط إطار السيارة باستمرار وهي باردة وخاصة قبل السفر وبعده”
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