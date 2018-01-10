المواصفات تنصح بتحريك السيارة المتوقفة كل أسبوعين

عادل الحربي(صدى):

أوضحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة اليوم الأربعاء، أنه يجب تحريك السيارة المتوقفة مرة كل أسبوعين على الأقل حتى يتم التأكد من ضبط ضغط الإطارات .

وقال الحساب الرسمي لهيئة المواصفات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” حرّك السيارة المتوقفة مرة كل أسبوعين على الأقل، وتأكد من ضبط ضغط الإطارات ” .

يجب الحرص على وزن أذرعه السيارة بشكل دوري أو عند اهتزاز المركبة أثناء القيادة، كما يجب التحقق من ضغط إطار السيارة باستمرار وهي باردة وخاصة قبل السفر وبعده”